Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро снизился на 3 коп.

УрБК, Москва, 25.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2023 года. Курс долл. США вырос на 12,41 коп., до 68,75 руб., евро снизился на 3,59 коп., до 74,69 руб.