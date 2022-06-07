В Екатеринбурге отказались от строительства автодороги через Калиновский лесопарк

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Администрация Екатеринбурга откажется от строительства автодороги через Калиновский лесопарк. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.
«В действующем Генеральном плане Екатеринбурга до 2025 года присутствует проект автомобильной дороги, которая должна пройти по территории Калиновского лесопарка. Но ни в ближайших, ни в среднесрочных планах у нас нет намерений этот проект реализовать», — говорится в сообщении.
Градоначальник уточнил, что сейчас идет работа над Генпланом до 2045 года. При его обсуждении специалисты изучат вопрос и предложат альтернативные варианты трассировки дороги.
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