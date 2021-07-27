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За неделю во время рейдов на дорогах Свердловской области сотрудники ГИБДД эвакуировали 309 автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Сотрудники региональной Госавтоинспекции с 16 по 22 января в рамках рейдов на дорогах отправили на штрафстоянку 309 автотранспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

Кроме того, было зафиксировано 32 дорожно-транспортных происшествия. Пострадало 37 человек, из них пять несовершеннолетних, погиб один человек. Среди причин дорожно-транспортных происшествий специалисты называют несоответствие скоростного режима конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда. Также нарушители совершили 12 наездов на пешеходов, в пяти случаях виноваты пешеходы.

Выявлено 217 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, привлекли к ответственности 291 автолюбителя за нарушение правил перевозки детей, 243 водителя — за выезд на встречную полосу, 115 человек не имели прав, находясь за рулем, 3 тыс. 650 не использовали ремень безопасности. Среди пешеходов правила дорожного движения нарушил 1 тыс. 921 человек.

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