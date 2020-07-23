В России создан стандарт для проверки заемщиков микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 24.01.2023. Банк России подготовил для микрофинансовых организаций (МФО) стандарт проверок клиентов при выдаче займов через интернет. Документ вступит в силу 23 апреля 2023 года.
Стандарт включает в себя 10 допустимых способов проверки, из которых представители отрасли должны будут использовать пять, а при применении высокотехнологичных средств — три. В том числе будет необходимо проверять действительность документа, удостоверяющего личность, кредитную историю, соответствие внешности физлица-заемщика, актуальность номера телефона и банковской карты и так далее.
Предполагается, что нововведение поможет не допустить мошенничеств с применением чужих персональных данных. Контролировать соблюдение стандарта будут профильные саморегулируемые организации.
УрБК, Москва, 23.07.2020. С 1 октября этого года в России вступит в силу новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на ...28.09.2018 Банк России утвердил новый стандарт правил обмена финансовыми сообщениями при переводе денежных средств клиентов
УрБК, Москва, 28.09.2018. Банк России в рамках перехода на международные стандарты в национальной платежной системе РФ ...23.06.2017 Банк России запретил МФО выдавать более десяти микрозаймов в год одному заемщику
Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых ...23.06.2017 Банк России запретил МФО выдавать более десяти микрозаймов в год одному заемщику
УрБК, Москва, 23.06.2017. Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — ...25.04.2017 В России больше половины МФО могут уйти с рынка из-за новых ограничений
УрБК, Москва, 25.04.2017. Саморегулируемые организации (СРО) микрофинансовых организаций отправили на согласование ...