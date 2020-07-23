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Вчера, 10:42

В России создан стандарт для проверки заемщиков микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 24.01.2023. Банк России подготовил для микрофинансовых организаций (МФО) стандарт проверок клиентов при выдаче займов через интернет. Документ вступит в силу 23 апреля 2023 года.

Стандарт включает в себя 10 допустимых способов проверки, из которых представители отрасли должны будут использовать пять, а при применении высокотехнологичных средств — три. В том числе будет необходимо проверять действительность документа, удостоверяющего личность, кредитную историю, соответствие внешности физлица-заемщика, актуальность номера телефона и банковской карты и так далее.

Предполагается, что нововведение поможет не допустить мошенничеств с применением чужих персональных данных. Контролировать соблюдение стандарта будут профильные саморегулируемые организации.

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