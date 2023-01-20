Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро вырос на 38 коп.

УрБК, Москва, 24.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 3,68 коп., до 68,62 руб., евро вырос на 38,73 коп., до 74,73 руб.
УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2023 года. Курс долл. ...13.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро вырос на 32 коп.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2023 года. Курс долл. ...13.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2023 года. Курс долл. ...12.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2023 года. Курс долл. ...11.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2023 года. Курс долл. ...