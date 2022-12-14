Свердловское Управление ФНС России дало пояснения к новым реквизитам для уплаты налогов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Специалисты Управления ФНС России по Свердловской области дали пояснения к новым реквизитам для уплаты налогов. Так, с нового года все платежи, администрируемые налоговыми органами, подлежат уплате на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 263-ФЗ, были внесены изменения в положения Налогового кодекса Российской Федерации: был введен институт Единого налогового счета. С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет стали обязательными для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
«Система Единого налогового счета и Единого налогового платежа подразумевает, что налоги, сборы и страховые взносы нужно перечислять единым платежным документом. Все платежи, администрируемые налоговыми органами, подлежат уплате на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что данный счет применяется вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения. С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на промостранице на сайте ФНС России.
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