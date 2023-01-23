Свердловское Управление ФНС России дало пояснения о специфике Единого налогового счета

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Специалисты Управления ФНС России по Свердловской области рассказали о нюансах Единого налогового счета (ЕНС). О новом порядке учета начислений и платежей по налогам и страховым взносам в 2023 году сообщили на пресс-конференции «Грамотный налогоплательщик» в Екатеринбурге.



Напомним, что, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 263-ФЗ, были внесены изменения в положения Налогового кодекса Российской Федерации: был введен институт Единого налогового счета. С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж (ЕНП) и Единый налоговый счет стали обязательными для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.







«Уплата налогов стала проще. Денежные средства перечисляются единым платежным поручением по универсальным реквизитам в качестве единого налогового платежа. Такие налоги, как государственные пошлины, перечисляются отдельно от ЕНП, не считая госпошлины, в отношении уплаты которой судом уже выдан исполнительный документ», — отметила заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Свердловской области Елена Минина.



По ее словам, как на ЕНС, так и на конкретный код бюджетной классификации можно оплатить профессиональный налог. Также теперь один срок для сдачи отчетности (25-е число месяца) и один срок для уплаты налогов (28-е число месяца). Грамотно заполнить платежное поручение на перечисление ЕНП можно с помощью онлайн-сервиса ФНС России или обратившись лично, рекомендовала эксперт.



По словам инспектора отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС по Свердловской области Ларисы Сидоровой, существует семь видов налоговых вычетов. Наиболее востребованными являются социальные и имущественные вычеты.



«Среди социальных налоговых вычетов наибольшее количество деклараций предоставляется по вычетам за обучение и лечение. Если налогоплательщик обучался сам, то он заявляет вычет с полной суммы своего обучения. Если налогоплательщик обучает своих детей, то вычет предоставляется в размере 50 тыс. руб. независимо от суммы расходов. Однако вычет за обучение родителям положен, если детям не больше 24 лет, и они обучаются очно», — подчеркнула Л. Сидорова.



Также она рассказала, что при оплате лечения пожилых родственников в договоре и справке от медицинской организации в качестве плательщика должен быть указан человек, который хочет получить налоговый вычет.



Кроме того, по словам специалиста, важным является имущественный налоговый вычет, предполагающий сумму компенсации до 2 млн руб. Так, налогоплательщик может получить данный налоговый вычет только после государственной регистрации права собственности на недвижимость.