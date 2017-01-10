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Вчера, 10:43

Самыми популярными направлениями у российских туристов в февральские и мартовские праздники станут Таиланд и Калининград

УрБК, Москва, 23.01.2023. Самым популярным направлением у российских туристов в предстоящие праздники в феврале и марте станет Таиланд. Внутри страны наибольшим спросом у путешественников пользуется Калининград, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В топ-5 зарубежных направлений для отдыха в длинные выходные в феврале и марте помимо Таилада входят Шри-Ланка, ОАЭ, Турция и Гоа. В России помимо Калининграда туристы предпочитают выбирать для отдыха путешествия на Байкал, Шерегеш, в Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москву.

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