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Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала модернизировали линию электропередачи в Нижневартовском районе ХМАО-Югры

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала обновили конструкции опор воздушной линии электропередачи 500 кВ «Сибирская — Трачуковская», которая участвует в электроснабжении города Лангепаса с населением более 42 тыс. человек и крупных нефтегазовых предприятий.

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала, проект позволил повысить надежность работы энергообъекта, эксплуатируемого в сложных природных условиях. Помимо этого, была проведена замена ростверков — элементов фундаментов опор, распределяющих нагрузку от несущих элементов конструкций. Реконструкция была проведена на пяти опорах ЛЭП высотой почти 40 метров и весом более 14 т каждая.

В компании отмечают, что работы проходили в заболоченной местности в районе реки Ватинский Еган. В ее бассейне расположены крупные месторождения нефти и газа, в электроснабжении которых задействована ЛЭП. В том числе это объекты компаний «Славнефть — Мегионнефтегаз», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», НК «Роснефть».

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