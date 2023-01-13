Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 18,11 коп., до 68,66 руб., евро — на 6,24 коп., до 74,34 руб.
УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2023 года. Курс долл. ...13.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2023 года. Курс долл. ...12.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2023 года. Курс долл. ...11.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2023 года. Курс долл. ...10.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2023 года. Курс долл. ...