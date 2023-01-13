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Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 18,11 коп., до 68,66 руб., евро — на 6,24 коп., до 74,34 руб.

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