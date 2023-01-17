Число безработных на Среднем Урале за два дня выросло на 197 человек

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. По состоянию на 20 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 519 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 18 января число безработных составляло 15 тыс. 322 человека. Таким образом, за последние два дня показатель вырос на 197 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.