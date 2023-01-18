Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,71 руб., евро — до 74,42 руб.

УрБК, Москва, 20.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 68,71 руб., евро — 74,42 руб. На момент закрытия торгов 19 января курс доллара США составлял 68,80 руб., евро — 74,59 руб.

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