Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 103,8 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. По состоянию на 16 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 103 тыс. 819 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За неделю показатель увеличился на 0,5%, за месяц — на 1,1%.
По состоянию на 9 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 103 тыс. 333 ...13.01.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 103,3 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. По состоянию на 9 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...23.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 102,7 тыс. рублей за кв. метр
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