Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 103,8 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 16 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 103 тыс. 819 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель увеличился на 0,5%, за месяц — на 1,1%.