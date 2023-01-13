Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 18 коп.

УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 2,61 коп., до 68,84 руб., евро — на 18,24 коп., до 74,40 руб.