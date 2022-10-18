ПНТЗ улучшил условия пребывания в детской городской больнице Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) поддержал инициативу Благотворительного фонда «Синара» (БФ «Синара») по оснащению первоуральской городской больницы многофункциональной мебелью. В рамках фандрайзингового проекта «Детская больница без боли» ПНТЗ передал учреждению 25 пуфов-кроватей, которые позволяют родителям круглосуточно проводить время в палатах вместе с детьми.



Как сообщает пресс-служба предприятия, новая многофункциональная мебель сделает более комфортным нахождение в больнице детей в сопровождении родителей. В сложенном виде инвентарь может использоваться для отдыха и чтения, в разобранном виде он представляет собой полноценное спальное место, которое при необходимости можно перемещать из палаты в палату. Такими мебельными вещами оснастили палаты трех отделений: паллиативного, инфекционного и дневного, которые одновременно могут принять до 120 детей.



«ПНТЗ традиционно поддерживает инициативы, направленные на благо города и улучшение качества жизни горожан. Отдельное внимание мы уделяем сфере здравоохранения и оказываем адресную помощь медучреждениям, с которыми находимся в тесном контакте. В рамках проекта «Детская больница без боли» завод присоединился к другим предприятиям компании, которые помогают обновить парк медицинского оборудования в нескольких регионах России», — подчеркнул управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



Для повышения качества жизни жителей ПНТЗ традиционно участвует в благотворительных акциях, благоустройстве, озеленении и других проектах города присутствия. Предприятие также оказывает помощь подшефным школам, детскому саду, социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних, детскому дому малютки, а также волонтерскому движению.