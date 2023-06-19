ПНТЗ оказал финансовую помощь 21 образовательному учреждению Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...19.01.2023 ПНТЗ улучшил условия пребывания в детской городской больнице Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...11.11.2022 ПНТЗ в рамках акции «Наука рядом» провел экскурсии на производственные площадки для 200 старшеклассников Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входящий в Трубную Металлургическую Компанию) ...19.08.2022 ПНТЗ оказал помощь первоуральским школам в подготовке к учебному году
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...17.09.2021 ПНТЗ выполнил поставку более 3 тыс. баллонов для компании PepsiCo
УрБК, Первоуральск, 17.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию ...