ПНТЗ оказал финансовую помощь 21 образовательному учреждению Первоуральска

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) выделил средства для оказания шефской помощи 21 образовательному учреждению города. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Завод помог обновить материально-техническую базу и провести ремонты. Сотрудники ПНТЗ, за которыми закреплены подшефные школы, помогали подрядным организациям в выполнении работ.«Реализация социальных программ — неотъемлемая часть деятельности ПНТЗ. Среди инициатив предприятия по устойчивому развитию — системная помощь городским школам. Мы уверены, что социальное партнерство должно быть осознанным, добровольным и целенаправленным, поэтому наша помощь соответствует реальным потребностям образовательных учреждений. Такое сотрудничество призвано внести позитивные изменения в учебный процесс и городскую среду в целом», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.Сотрудничество ПНТЗ с воспитательными и образовательными учреждениями Первоуральска носит системный и долгосрочный характер и предусматривает комплекс мероприятий, в том числе профориентационного характера. Работа со школами — часть масштабной работы, которую ТМК проводит для повышения уровня жизни в регионах присутствия компании. Такая деятельность ведется, в частности, в рамках соглашений о социальном партнерстве.