ПНТЗ к 90-летию предприятия выпустил книгу для детей «Как рождается труба»

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...12.07.2024 Руководитель трубопрокатного цеха № 1 ПНТЗ Виталий Верт удостоен премии имени Черепановых
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. Начальник трубопрокатного цеха № 1 Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ...06.02.2024 ПНТЗ приобрел экипировку для юных воспитанников Академии хоккея с мячом
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...11.07.2023 ПНТЗ выступил организатором творческой лаборатории для учащихся Первоуральской детской художественной школы
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...14.11.2022 Заводская газета ПНТЗ победила в конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ — 2022»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Газета Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Трубную Металлургическую ...