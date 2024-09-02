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ПНТЗ к 90-летию предприятия выпустил книгу для детей «Как рождается труба»

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию (ТМК), выпустил к 90-летию предприятия книгу для детей «Как рождается труба», сообщает пресс-служба предприятия.

Подарочное издание рассказывает детям в возрасте от 3 до 7 лет о процессах металлургического производства: от заготовки лома и выпуска стали до транспортировки продукции клиентам, а также о сферах их применения.
Иллюстрации к проекту выполнены воспитанниками Первоуральской детской художественной школы на основе впечатлений от посещения производственных площадок ПНТЗ. Для большего вовлечения юных читателей в книге используются интерактивные элементы: паззл, подвижные детали, объемные фигуры, «окошки».

Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров уверен, что издание может стать хорошим инструментом для ранней профориентации, и, возможно, привлечет внимание молодого поколения к ПНТЗ, металлургическому производству и профессиям.

«Юбилейный год ПНТЗ совпал с Годом семьи. Уверены, что новая книга при совместном семейном прочтении подарит множество ярких воспоминаний, даст наглядное представление о работе родителей, повысит интерес к чтению», — сказал В. Топоров.

Тираж книги «Как рождается труба» — 1 тыс. экземпляров. Издание будет передано в подшефные школы и детские сады Первоуральска, а также станет частью призового фонда корпоративных детских конкурсов.
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