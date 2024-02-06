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ПНТЗ совместно с городской больницей Первоуральска открыл новый медцентр

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) совместно с Первоуральской городской больницей открыл новый медцентр, в котором ежегодно медицинскую помощь смогут получить 20 тыс. человек. На оснащение учреждения и его помещений, покупку медицинского оборудования, мебели, оргтехники и современных информационных систем предприятие направило более 60 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ПНТЗ.

ПНТЗ совместно с городской больницей Первоуральска открыл новый медцентр
Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Новое учреждение будет оказывать широкий спектр медицинских услуг, в числе которых первичные и периодические медицинские осмотры, диспансеризация, диагностика профзаболеваний, углубленное медобслуживание в рамках полиса ДМС. Также будут доступны все виды лабораторных исследований: УЗИ, ЭКГ.

«Благодаря открытию этого центра мы сможем уделять еще больше внимания корректирующим и профилактическим комплексным мероприятиям. А жители Первоуральска, в свою очередь, получат доступ к новой медицинской инфраструктуре с широким спектром возможностей», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Малявина сообщила, что охрана здоровья работников промышленного предприятия — это одно из приоритетных направлений работы.

«От губернатора региона у нас есть прямое поручение о развитии медицины труда в Свердловской области. Это «первая ласточка» такого партнерства — государственного учреждения и промышленного предприятия. Благодарим ПНТЗ за такую заинтересованность в здоровье своих сотрудников. В кратчайшие сроки центр оснастили оборудованием, лицензия у центра получена, и он уже может оказывать всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнула Елена Малявина.

Отметим, что на территории ПНТЗ также работают шесть фельдшерских пунктов, два из которых — в круглосуточном режиме. В этом году пункты также были оснащены современным оборудованием.
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