Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 19.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2023 года. Курс долл. США вырос на 20,84 коп., до 68,87 руб., евро — на 32,36 коп., до 74,58 руб.
УрБК, Москва, 18.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2023 года. Курс долл. ...17.01.2023 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 71 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2023 года. Курс долл. ...13.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро вырос на 32 коп.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2023 года. Курс долл. ...13.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2023 года. Курс долл. ...10.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2023 года. Курс долл. ...