Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 19.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2023 года. Курс долл. США вырос на 20,84 коп., до 68,87 руб., евро — на 32,36 коп., до 74,58 руб.