В Екатеринбурге на площади 500 кв. метров горела несанкционированная свалка на улице Черняховского

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Екатеринбурге ночью 19 января горела несанкционированная свалка бытовых отходов на улице Черняховского. Площадь пожара достигала 500 кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области
Информация о возгорании поступила в 02.52 по местному времени. Локализовать огонь удалось к 04.44. В 07.14 открытое горение было ликвидировано, началась проливка тлеющих участков. На месте происшествия задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы техники.
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