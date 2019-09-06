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В Екатеринбурге на площади 500 кв. метров горела несанкционированная свалка на улице Черняховского

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Екатеринбурге ночью 19 января горела несанкционированная свалка бытовых отходов на улице Черняховского. Площадь пожара достигала 500 кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на площади 500 кв. метров горела несанкционированная свалка на улице Черняховского
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Информация о возгорании поступила в 02.52 по местному времени. Локализовать огонь удалось к 04.44. В 07.14 открытое горение было ликвидировано, началась проливка тлеющих участков. На месте происшествия задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

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