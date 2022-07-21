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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 550 млн рублей на развитие сельских территорий

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Правительство Свердловской области в ближайшие два года выделит на комплексное развитие сельских территорий свыше 550 млн руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

Субсидии достанутся 29 муниципалитетам. В том числе 460,5 млн руб. будет направлено в поселок Рефтинский, где в текущем году закончится ремонт Центра культуры и искусств, а также реконструкция очистных сооружений канализации.

Еще 34 млн руб. пойдут на развитие села Сажино Артинского городского округа. Там продолжается реализация проекта по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры. До конца 2024 года предполагается выполнить обустройство площадки под компактную жилищную застройку 47 индивидуальных жилых домов с инженерными сетями, тротуарами, уличным освещением.

Кроме того, субсидии на улучшение жилищных условий будут доступны специалистам агропромышленного комплекса и социальной сферы, которые живут и трудятся в сельской местности.

Помимо этого, в бюджете предусмотрены средства на строительство детских и спортивных игровых площадок, устройство парковых зон, обустройство общественных колодцев и контейнерных площадок в Артемовском и Талицком городских округах, муниципальном образовании Алапаевское, в Богдановиче и Нижнем Тагиле.

Добавим, что в Свердловской области государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует с 2020 года. За это время построено 10 газопроводов общей протяженностью более 95 километров, улучшены жилищные условия 226 семей.

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