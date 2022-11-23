В конце 2022 года спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В IV квартале 2022 года спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 15%. Средняя стоимость таких квартир составила 4,7 млн руб. при цене квадратного метра в 95,9 тыс. Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».



В среднем по России спрос на вторичное жилье вырос на 5%: на 9% — на студии, на 6% — на однокомнатные квартиры, на 4% — на двухкомнатные, на 2% — на трехкомнатные, на 3% — на четырехкомнатные. Средняя стоимость вторичного жилья по стране составила 4,1 млн руб. при цене 85,4 тыс. руб. за кв. м.



«Четвертый квартал традиционно является наиболее «активным» для продаж жилья, и, в частности, вторичной недвижимости. Продавцы по-прежнему были готовы предоставлять скидки 5-10%, а дополнительным стимулом к покупке жилья могло стать постепенное повышение ипотечных ставок. Стоит отметить, что скидки сохраняются до сих пор, и если будет стабильный информационный фон, то в ближайшей перспективе цены вряд ли значимо поменяются в большую или меньшую сторону», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.