В Екатеринбурге в комплексе УрГАХУ открылась выставка Банка России «Время и деньги»

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Специалисты Уральского ГУ Банка России в рамках акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге ...

Уральское ГУ Банка России организует выставку о деньгах в рамках акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге

УрБК, Москва, 29.07.2020. В банковской системе РФ во II квартале 2020 года выявили 7 тыс. 725 поддельных денежных ...

В России во II квартале выявили более 7,7 тыс. поддельных денежных знаков

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В субботу, 22 сентября 2018 года, в Уральском главном управлении Банка России состоится ...

Уральское главное управление Банка России проведет день открытых дверей в Екатеринбурге

С начала года в Свердловской области было выявлено фальшивых банкнот почти на 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. В первой половине 2018 года в Свердловской области было изъято из обращения около 250 ...