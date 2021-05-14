В Екатеринбурге в комплексе УрГАХУ открылась выставка Банка России «Время и деньги»

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Екатеринбурге открылась выставка Банка России «Время и деньги». Экспозиция расположилась в комплексе УрГАХУ и проходит при поддержке Музея архитектуры и дизайна, сообщает пресс-служба Уральского ГУ ЦБ РФ.
На экспозиции представлены уникальные фотографии редких монет и банкнот из фондов музея Банка России, приведено множество интересных фактов об эволюции денег. Посетители выставки смогут познакомиться с особенностями денежного обращения в России в разные исторические эпохи и узнают, как на протяжении веков менялись процессы изготовления, пересчета и защиты денежных знаков.
Фото с официального сайта Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации
Выставка Банка России «Время и деньги» будет работать с 18 января по 19 февраля 2023 года по адресу улица Горького, 4а, 2 этаж.
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