Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 43 коп.

УрБК, Москва, 18.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2023 года. Курс долл. США вырос на 37,52 коп., до 68,66 руб., евро — на 43,48 коп., до 74,26 руб.