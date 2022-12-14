В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге привезли знаменитую серию работ Франциско Гойи «Капричос»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...

В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о творчестве Франсиско Гойи

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В этом году Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию ...

Коллекция западноевропейского искусства екатеринбургского музея ИЗО в 2022 году пополнилась полусотней новых произведений

В уральской столице в седьмой раз стартовали Дни Эрмитажа ...

В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Площадками для ...