УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге привезли знаменитую серию работ Франциско Гойи «Капричос». Работы испанского художника можно будет увидеть с 17 января до 26 марта 2023 года по адресу улица Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.
Ротация экспонатов на выставке «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» связана с тем, что по музейным правилам художественные произведения на бумажной основе не могут экспонироваться более двух с половиной месяцев. В целях сохранности шедевров серию графики Гойи заменили на другие произведения великого испанского художника XVIII века.
Франсиско Гойя создал серию «Капричос» в 1799 году. В гравюрный цикл входило 80 листов, а открывался он автопортретом художника, который также представлен на выставке вместе с 16 листами серии.
Коллекция гравюр Франсиско Гойи сформировалась в Эрмитаже сравнительно недавно. Графических произведений одного из самых известных мастеров рубежа XVIII-XIX веков до революции 1917 года не было в императорском музее, который преимущественно оставался богатейшим собранием старого классического искусства. Работы Гойи поступили в Эрмитаж только в последующие десятилетия. Постепенно образовалась достаточно обширная и интересная коллекция, в состав которой вошли все знаменитые графические циклы Гойи.
Фото предоставлены пресс-службой Екатеринбургского музея ИЗО
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