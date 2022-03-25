В Екатеринбурге в 2022 году отремонтировали 531 тыс. кв. метров дорожного покрытия и нанесли на него 325 тыс. кв. метров разметки

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Службы благоустройства Екатеринбурга подвели итоги работы в 2022 году. Всего в городе было отремонтировано 531 тыс. кв. м. дорожного покрытия, нанесено 325 тыс. кв. м. разметки, закуплено 79 единиц коммунальной техники, проведено освещение на 126 км улиц, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Одним из ключевых проектов, реализованных специалистами, стала реконструкция путепровода на пересечении улицы Луганской с Объездной автодорогой. Здесь была выполнена укладка асфальтобетонного покрытия, заменены выравнивающий и гидроизоляционный слои, восстановлена защита несущих конструкций.



Для повышения уровня безопасности жителей города были увеличены площади нанесения дорожной разметки. Также в минувшем году было обновлено 325 тыс. кв. м. дорожной разметки, план был перевыполнен почти на 50%. При этом большая часть дорожной маркировки была нанесена с применением термопластика, который держится дольше обычной краски.



Также по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в 2022 году на лизинговой основе было приобретено 79 единиц современной уборочной техники, в том числе 14 комбинированных уборочных машин, 11 вакуумных машин, 10 тракторов «Беларусь», девять автогрейдеров, пять снегопогрузчиков, четыре бульдозера.



Помимо этого, в 2022 году было проведено освещение на 126 км улиц города, в том числе на отдаленных территориях. Всего в Екатеринбурге в прошлом году было установлено более 4 тыс. новых светильников.