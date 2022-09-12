Российским крупным компаниям разрешили не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран

УрБК, Москва, 17.01.2023. До 31 декабря 2023 года российские крупные компании при принятии корпоративных решений могут не учитывать голоса устранившихся от управления совладельцев из недружественных стран. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе устанавливается ряд критериев, при которых на них действует нововведение. В отношении российских владельцев или бенефициаров другими странами или международными организациями должны быть введены санкции. У иностранных граждан, связанных с недружественными странами, есть в наличии доли в уставном капитале, но не более 50%. Объем годовой выручки, предшествующей этому указу, превышает 100 млрд руб.
При соответствии критериям голоса совладельцев компаний из недружественных государств, а также выдвинутых ими в органы управления кандидатов не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования.
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