В 2023 год с двумя рекордами

За 2022 год в Екатеринбурге введено в эксплуатацию 1 млн 547 тыс. 646 кв. м. жилья. Это новый рекорд для уральской столицы. Кроме того, к началу 2023 года обновлен другой исторический максимум — количество нереализованных квартир на первичном рынке превысило 41,7 тыс. При этом в январе девелоперы продолжили выводить на стройку новые объекты, что обострило уже конкурентный рынок.



«Большое внимание мы уделяли и продолжаем уделять мерам поддержки строительной отрасли — одной из системообразующих для Екатеринбурга. Даже в непростых экономических условиях столица Урала демонстрирует устойчивое развитие и в этой сфере», — прокомментировал такие результаты глава города Алексей Орлов.



По словам руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, общий ценовой фон в последние месяцы остается стабильным.



«Отдельные компании продолжают привлекать покупателей скидками. Другие чуть повышают цены на остатки. При этом все делают ставку на хорошие условия кредитования, рассчитывая в том числе на расширение аудитории по «семейной ипотеке», — сказано в сообщении.



Помимо этого, в декабре 2022 года в Екатеринбурге было зарегистрировано 2,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, что почти в 1,5 раза превысило показатель аналогичного периода 2021 года. Число прошедших регистрацию договоров — более 2 тыс. Это позволяет предположить, что число сделок по ДДУ в последний месяц года находится в районе 2,7 тыс. — это сопоставимо с итогами декабря 2021 года, отмечает аналитик.



В то же время «Авито» опубликовало результаты исследования, согласно которым спрос на новостройки в Екатеринбурге в IV квартале вырос на 13%. М. Хорьков уточнил в разговоре с УрБК, что эти данные не противоречат тому, что на рынке сложилось высокое предложение.



«Когда мы говорим, что объем предложения на рекордном уровне, то в эту цифру входят квартиры на стадии котлована, на стадии завершения строительства, во введенных домах. Противоречия нет, и наши данные с точки зрения активности могут подтвердить, что объем продаж в конце прошлого года был достаточно высокий. Можно, конечно, поспорить по цифрам, на сколько продажи были выше периода прошлого года (2021 — прим. ред.), и точно ли выше. По нашим данным, все-таки нет. Но то, что после серьезного весеннего провала, октябрьского провала рынок достаточно быстро продемонстрировал рост продаж — это да. Здесь расхождений у нас с коллегами нет», — объяснил он.



Эксперт добавил, что конец года за редкими исключениями является традиционным периодом роста продаж на рынке недвижимости. Следом идет локальный спад в январе-феврале.



Плюс в прошлом году важным фактором роста спроса на новое жилье стала льготная ипотека. О продлении этой программы стало известно только 15 декабря, поэтому покупатели стремились закрыть сделку до конца года. В итоге неопределенность сыграла на руку продавцам.



Еще одна особенность последних лет — короткие циклы подъема и падения продаж.



«В 2022 году эта специфика проявилась максимально отчетливо. Девелоперам, которые привыкли к ралли, было трудно перестроиться на кроссовую трассу. Но к концу 2022 большинство из них адаптировалось к новым условиям», — отмечает Михаил Хорьков.



Добавим, что ранее УрБК спрогнозировал коррекцию на первичном рынке Екатеринбурга. Здесь свою роль сыграют сезонный фактор, эффект высокой базы, изменение ипотечных условий, высокое предложение и геополитическая неопределенность.