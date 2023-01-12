Рынок новостроек: итоги года

Ушедший год на рынке новостроек Екатеринбурга не был похож ни на один из предыдущих. Динамика спроса напоминала американские горки: взлет — падение — снова взлет — новое падение. Несмотря на серьезную «тряску», в целом по итогам года рынок показал весьма достойные результаты.
Число сделок
По данным ГК «Новосел», в 2022 году екатеринбургские девелоперы реализовали около 24 тыс. объектов жилой недвижимости (по договорам долевого участия и купли-продажи), что на 13% меньше уровня предыдущего года.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков оценивает снижение продаж по ДДУ в прошлом году в 18%.
«Особенность последних лет — короткие циклы подъема и падения продаж. В 2022 году эта специфика проявилась максимально отчетливо. Девелоперам, которые привыкли к ралли, было трудно перестроиться на кроссовую трассу. Но к концу прошлого года большинство из них адаптировалось к новым условиям», — заявил М. Хорьков.
Напомним, что в январе-марте 2022 года рынок новостроек Екатеринбурга показал очень сильные результаты. В апреле-июле число сделок было на многолетних минимумах. После этого рынок стал постепенно восстанавливаться. Очередная волна снижения произошла в октябре и ноябре после новостей о частичной мобилизации. К концу года спрос снова заметно вырос. Число продаж по ДДУ в декабре было сопоставимо с уровнем аналогичного периода предыдущего года.
Цены
По данным портала «Мир квартир», по итогам 2022 года средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 17,1%, до 122 тыс. 555 руб. за кв. м.
Аналитики ГК «Новосел» приводят другие цифры. По их данным, за последний год цены на рынке новостроек выросли на 15,4%, до 125 тыс. 684 руб. за «квадрат». В частности, студии подорожали на 17,1%, однокомнатные квартиры — на 14%, двухкомнатные – на 14,5%, трехкомнатные — на 14,5%.
«Основной рост цен в этом году произошел в I квартале. Первые два месяца продолжался динамичный рост цен в рамках прошлогоднего тренда, затем в марте скачок курса валют привел к кратковременному всплеску спроса и многочисленным сделкам. Но затем политико-экономическая ситуация, и особенно осенний стресс, связанный с объявлением частичной мобилизации, оказали свое негативное воздействие. Спрос на новостройки упал, а рост цен резко замедлился», — заявил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Отметим, что в IV квартале квартиры в екатеринбургских новостройках подорожали всего на 0,1%.
Предложение
По данным аналитической платформы bnMAP.pro, число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга за последний год выросло на 25%, до 41,7 тыс. объектов.
«В прошедшем году девелоперская активность была не такой высокой, как в 2021 году. Закладка новых проектов снизилась по отношению к предыдущему году. Тем не менее число новых квартир на рынке превысило объем реализации. Поэтому предложение продолжило расти», — отметил М. Хорьков.
Самые высокие темпы роста предложения зафиксированы в группе студий и однокомнатных квартир: на них приходится более 57% общего объема.
«В январе текущего года девелоперы продолжили выводить на стройку новые проекты, обостряя и без того конкурентный рынок», — заявил М. Хорьков.
Впрочем, массовое появление новых объектов создает благоприятные условия для новых рекордов на рынке жилья Екатеринбурга. Недавно горадминистрация сообщила, что в 2022 году в уральской столице сдали 1 млн 547 тыс. 646 кв. м. Это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. Есть все основания полагать, что в 2023 году данный рекорд обновится. Город будет сдавать жилье, заложенное в 2020-2021 годах. В этот период на рынок вышло достаточно много девелоперских проектов.
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Екатеринбурге на начало 2023 года число нереализованных квартир на первичном рынке ...10.10.2022 Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга обновило исторический максимум
Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга обновило исторический максимум. Об этом написал ...10.10.2022 Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга обновило исторический максимум
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга обновило исторический ...16.09.2022 Спрос на рынке новостроек в Екатеринбурге смещается в пользу просторных квартир
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Спрос на рынке новостроек в Екатеринбурге смещается в пользу просторных квартир. Об ...11.07.2022 Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга увеличилось до 30 тыс. штук
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Количество нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга увеличилось до ...