Рынок новостроек: итоги года

Ушедший год на рынке новостроек Екатеринбурга не был похож ни на один из предыдущих. Динамика спроса напоминала американские горки: взлет — падение — снова взлет — новое падение. Несмотря на серьезную «тряску», в целом по итогам года рынок показал весьма достойные результаты.



Число сделок



По данным ГК «Новосел», в 2022 году екатеринбургские девелоперы реализовали около 24 тыс. объектов жилой недвижимости (по договорам долевого участия и купли-продажи), что на 13% меньше уровня предыдущего года.



Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков оценивает снижение продаж по ДДУ в прошлом году в 18%.



«Особенность последних лет — короткие циклы подъема и падения продаж. В 2022 году эта специфика проявилась максимально отчетливо. Девелоперам, которые привыкли к ралли, было трудно перестроиться на кроссовую трассу. Но к концу прошлого года большинство из них адаптировалось к новым условиям», — заявил М. Хорьков.



Напомним, что в январе-марте 2022 года рынок новостроек Екатеринбурга показал очень сильные результаты. В апреле-июле число сделок было на многолетних минимумах. После этого рынок стал постепенно восстанавливаться. Очередная волна снижения произошла в октябре и ноябре после новостей о частичной мобилизации. К концу года спрос снова заметно вырос. Число продаж по ДДУ в декабре было сопоставимо с уровнем аналогичного периода предыдущего года.



Цены



По данным портала «Мир квартир», по итогам 2022 года средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 17,1%, до 122 тыс. 555 руб. за кв. м.



Аналитики ГК «Новосел» приводят другие цифры. По их данным, за последний год цены на рынке новостроек выросли на 15,4%, до 125 тыс. 684 руб. за «квадрат». В частности, студии подорожали на 17,1%, однокомнатные квартиры — на 14%, двухкомнатные – на 14,5%, трехкомнатные — на 14,5%.



«Основной рост цен в этом году произошел в I квартале. Первые два месяца продолжался динамичный рост цен в рамках прошлогоднего тренда, затем в марте скачок курса валют привел к кратковременному всплеску спроса и многочисленным сделкам. Но затем политико-экономическая ситуация, и особенно осенний стресс, связанный с объявлением частичной мобилизации, оказали свое негативное воздействие. Спрос на новостройки упал, а рост цен резко замедлился», — заявил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.



Отметим, что в IV квартале квартиры в екатеринбургских новостройках подорожали всего на 0,1%.



Предложение



По данным аналитической платформы bnMAP.pro, число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга за последний год выросло на 25%, до 41,7 тыс. объектов.



«В прошедшем году девелоперская активность была не такой высокой, как в 2021 году. Закладка новых проектов снизилась по отношению к предыдущему году. Тем не менее число новых квартир на рынке превысило объем реализации. Поэтому предложение продолжило расти», — отметил М. Хорьков.



Самые высокие темпы роста предложения зафиксированы в группе студий и однокомнатных квартир: на них приходится более 57% общего объема.



«В январе текущего года девелоперы продолжили выводить на стройку новые проекты, обостряя и без того конкурентный рынок», — заявил М. Хорьков.



Впрочем, массовое появление новых объектов создает благоприятные условия для новых рекордов на рынке жилья Екатеринбурга. Недавно горадминистрация сообщила, что в 2022 году в уральской столице сдали 1 млн 547 тыс. 646 кв. м. Это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. Есть все основания полагать, что в 2023 году данный рекорд обновится. Город будет сдавать жилье, заложенное в 2020-2021 годах. В этот период на рынок вышло достаточно много девелоперских проектов.