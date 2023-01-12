В Екатеринбурге обновлен рекорд по числу нереализованных квартир на первичном рынке

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Екатеринбурге на начало 2023 года число нереализованных квартир на первичном рынке превысило 41,7 тыс. Это новый исторический максимум, сообщается в Telegram-канале REBURG EKB, который ведет руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
«В январе текущего года девелоперы продолжили выводить на стройку новые проекты, обостряя и без того конкурентный рынок», — говорится в сообщении.
Согласно данным bnMAP.pro, в декабре 2022 года в Екатеринбурге было зарегистрировано примерно 2,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, что почти в 1,5 раза превышает ноябрьский показатель. Число прошедших регистрацию договоров составило более 2 тыс., что позволило в общем оценить количество сделок по ДДУ в декабре 2022 года на уровне 2,7 тыс. Это близко к результатам декабря 2021 года.
Аналитики также отмечают, что последние годы выделяются короткими циклами подъема и падения продаж. В 2022 году эта специфика проявилась особенно отчетливо.
«Девелоперам, которые привыкли к ралли, было трудно перестроиться на кроссовую трассу. Но к концу 2022 большинство из них адаптировалось к новым условиям. Общий результат продаж по ДДУ в 2022 году будет примерно на 18% хуже предыдущего года», — говорится в сообщении.
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