В 2022 году в Екатеринбурге были введены в эксплуатацию 1,6 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В 2022 году в Екатеринбурге был установлен рекорд в сфере строительства: в эксплуатацию было введено 1 млн 547 тыс. 646 кв. м. жилья. Кроме того, дорожная сеть пополнилась 11 объектами транспортной инфраструктуры протяженностью 8,5 км и 11 км новой трамвайной линии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что власти города, несмотря на сложные экономические условия, продолжат уделять внимание мерам поддержки строительной отрасли.
«Большое внимание мы уделяли и продолжаем уделять мерам поддержки строительной отрасли — одной из системообразующих для Екатеринбурга. Даже в непростых экономических условиях столица Урала демонстрирует устойчивое развитие и в этой сфере», — отметил А. Орлов.
Так, в 2022 году были построены и введены в эксплуатацию три новых образовательных учреждения: корпус гимназии № 120 на улице Степана Разина, 71, образовательный центр и школа № 31 на улице Евгения Савкова, 17 и школа № 123 на улице Академика Парина, 6. Их общая вместимость составила более 2,5 тыс. школьных и 200 дошкольных мест.
В рамках развития транспортной инфраструктуры в 2022 году сдано пять объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 6 км: построена улица Академика Ландау, от улицы Рябинина до улицы Вавилова, реконструированы улицы 2-я Новосибирская, Циолковского, Айвазовского. Проложена и запущена первая в России межмуниципальная трамвайная линия Екатеринбург — Верхняя Пышма протяженностью 11 км.
Помимо этого, в 2022 году было завершено строительство и реконструкция еще шести объектов транспортной инфраструктуры. Среди них — 2-й этап реконструкции моста через реку Исеть на улице Челюскинцев, строительство улицы Чкалова, от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы Парина, ремонт улицы Чкалова, от улицы Краснолесья до улицы Вонсовского, 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице Окружной.
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