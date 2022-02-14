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В конце в 2022 года в Свердловской области на стадии строительства было 3,7 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В IV квартале 2022 года в Свердловской области на стадии строительства находилось 3,7 млн кв. м. жилья. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель председателя комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по строительству Андрей Бриль.

Также он отметил, что растет число непроданных квартир. В том числе — в Екатеринбурге.

«На 7-10% примерно уменьшилось количество квартир в экспозиции и в распределении лотов по квартирам стоимостью до 5 млн руб. и до 50 кв. м. Это тенденция, которая нам кажется позитивной, и это реальность рынка», — отметил спикер.

Также он добавил, что доля сделок с ипотекой составляет порядка 76%.

В СОСПП ожидают, что в 2023 году будет рост объемов предложения на первичном и вторичном рынке. Но будет медленное сокращение инвестиций к середине года, у девелоперов нет полного понимания, что будет дальше, и нужно поддерживать текущие темпы строительства.

Среди коммерческой недвижимости А. Бриль сказал, что хорошие перспективы наблюдаются у промышленной недвижимости, поскольку взят курс на импортозамещение. Соответственно, строятся промышленные площадки. Также перспективен рынок логистики.

В сегменте коммерческой недвижимости, по его словам, нет каких-либо перемен, подобных объектов строилось мало. Сложности есть у торговых площадей, поскольку ушел ряд потенциальных зарубежных арендаторов. Гостиничный сегмент сейчас на «перепутье», поскольку многие объекты были ориентированы на зарубежную клиентуру. Соответственно, у них идет процесс перестройки, рассказал А. Бриль.

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