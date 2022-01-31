РЭК Свердловской области подготовила проект постановления о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 33 рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) опубликовала проект постановления о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 33 руб. Сейчас проезд стоит 32 руб.
«Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — предельный максимальный тариф) в размере 33,00 рубля за поездку (место багажа)», — говорится в документе.
Тариф должно будет утвердить правительство Свердловской области. Нововведение начнет действовать через 10 дней после принятия постановления.
Напомним, что в последний раз стоимость проезда в метро была повышена с 28 до 32 руб. весной 2019 года.
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