Свердловская РЭК подготовила проект постановления об увеличении стоимости проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга до 33 рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области подготовила проект постановления об утверждении нового предельного тарифа для наземного общественного транспорта Екатеринбурга на уровне 33 руб. Об этом говорится в постановлении ведомства.



«Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в размере 33,00 рубля за поездку и за место багажа», — сказано в документе.



Ранее РЭК подготовила проект постановления о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 33 руб.



Уточним, что в последний раз в Екатеринбурге стоимость проезда в наземном общественном транспорте выросла в феврале 2022 года с 28 до 32 руб. Тариф на метро вырос весной 2019 года с 28 до 32 руб.