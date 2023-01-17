УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:00

Свердловская РЭК подготовила проект постановления об увеличении стоимости проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга до 33 рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области подготовила проект постановления об утверждении нового предельного тарифа для наземного общественного транспорта Екатеринбурга на уровне 33 руб. Об этом говорится в постановлении ведомства.

«Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в размере 33,00 рубля за поездку и за место багажа», — сказано в документе.

Ранее РЭК подготовила проект постановления о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 33 руб.

Уточним, что в последний раз в Екатеринбурге стоимость проезда в наземном общественном транспорте выросла в феврале 2022 года с 28 до 32 руб. Тариф на метро вырос весной 2019 года с 28 до 32 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.01.2023 РЭК Свердловской области подготовила проект постановления о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 33 рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) опубликовала проект постановления о ...

31.01.2022 РЭК Свердловской области приняла решение о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге до 32 рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области удовлетворила заявку ...

24.01.2022 Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти до 32 рублей

31 января Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области рассмотрит проект постановления о росте ...

24.01.2022 Стоимость проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти до 32 рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. 31 января Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области рассмотрит ...

12.03.2019 В Екатеринбурге стоимость проезда в метро вырастет до 32 рублей

В Екатеринбурге стоимость проезда в метро может вырасти до 32 руб. Соответствующий проект постановления опубликован на ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (68)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18