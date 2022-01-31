Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли до 33 рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Тариф в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 руб. Соответствующие изменения 9 февраля одобрило правительство Свердловской области и Региональная энергетическая комиссия (РЭК), сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«РЭК после изучения всех заявок исключила экономически необоснованные расходы, учла социальное значение устанавливаемых тарифов и установила предельную стоимость одной поездки и место багажа в общественном транспорте Екатеринбурга и метро в 33 рубля», — рассказал и. о. председателя РЭК Владимир Гришанов.



Решение о повышении стоимости проезда в наземном транспорте вступит в силу через семь календарных дней, а в метро — через 10 дней после публикации соответствующего постановления.