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Вчера, 17:55

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли до 33 рублей

Тариф в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 руб. Соответствующие изменения 9 февраля одобрило правительство Свердловской области и Региональная энергетическая комиссия (РЭК), сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«РЭК после изучения всех заявок исключила экономически необоснованные расходы, учла социальное значение устанавливаемых тарифов и установила предельную стоимость одной поездки и место багажа в общественном транспорте Екатеринбурга и метро в 33 рубля», — рассказал и. о. председателя РЭК Владимир Гришанов.

Решение о повышении стоимости проезда в наземном транспорте вступит в силу через семь календарных дней, а в метро — через 10 дней после публикации соответствующего постановления.

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