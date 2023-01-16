Заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале за неделю выросла более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Свердловской области за неделю с 9 по 16 января выросло более чем в два раз.



Так, согласно данным федерального оперштаба, на 9 января число заболевших коронавирусом свердловчан составляло 80 человек. За последние сутки было выявлено уже 192 случая. Таким образом, за неделю заболеваемость COVID-19 в регионе выросла более чем в два раза (на 112 случаев).