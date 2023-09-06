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Вчера, 15:45

На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 в сентябре увеличилась в два раза

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 сентября COVID-19 заразилось 194 человека, а с 14 по 20 августа — 96. Таким образом, за три недели рост заболеваемости коронавирусом в регионе составил 2,02 раза.

Помимо этого, за указанный период выросло и число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 14 по 20 августа таких было зарегистрировано 19 человек, а с 4 по 10 сентября — 48.

В целом по стране, по данным оперштаба, заболеваемость COVID-19 за тот же период выросла в 2,3 раза.
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