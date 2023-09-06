На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 в сентябре увеличилась в два раза

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 7 по 13 ...16.01.2023 Заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале за неделю выросла более чем в два раза
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Свердловской области за неделю с 9 ...07.09.2021 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 73,4%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В Свердловской области в период с 30 августа по 5 сентября зафиксировано 22 тыс. 894 ...10.06.2021 За неделю заболеваемость COVID-19 в Свердловской области выросла на 5%
На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 выросла на 5%. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил первый ...30.10.2020 В Екатеринбурге за неделю число заболевших COVID-19 снизилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2020. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге за неделю снизилось в два ...