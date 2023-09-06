На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 в сентябре увеличилась в два раза

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 7 по 13 ...

На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за месяц увеличилась в три раза

Заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале за неделю выросла более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Свердловской области за неделю с 9 ...