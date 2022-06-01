В Екатеринбурге на железнодорожной станции Керамик загорелся вагон

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Екатеринбурге на станции Керамик Свердловской железной дороги произошло возгорание вагона сопровождения в составе грузового поезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.



Предварительная причина происшествия — возгорание дизельного топлива в вагоне.



На место пожара направлены следственно-оперативная группа и свердловский транспортный прокурор. Последний проверит исполнение противопожарного законодательства, а также правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.