В Челябинской области полиция направила в суд дело о хищении дизтоплива работниками станции Бердяуш на сумму более 300 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 13.02.2023. В Челябинской области следователи линейного отдела полиции завершили расследование многоэпизодного уголовного дела. Шестерых работников топливной базы, расположенной на станции Бердяуш, обвинили в похищении дизельного топлива и дизельного моторного масла. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 300 тыс. руб., сообщает УТ МВД Росси по Уральскому федеральному округу.



Сотрудники ведомства проводили оперативно-розыскные мероприятия в мае 2022 года на станции Бердяуш. Задержать злоумышленников удалось на станции Златоуст.



Установлено, что житель Челябинской области был начальником базы топлива на станции Бердяуш и с октября 2021 по май 2022 года не один раз присваивал дизельное топливо и моторное дизельное масло, принадлежащее ОАО «РЖД», а затем продавал. Начальнику было известно, что при производстве замеров топлива в холодное время года образуются неучтенные излишки топлива и масла. Этот избыток он в дальнейшем и реализовывал.



Продавать добытую дизельную продукцию помогали пятеро работников топливной базы. Они заливали украденное в канистру, вывозили и передавали покупателям. Деньги от сбыта железнодорожного имущества тратили на свои нужды.



В ходе следствия оперативники изъяли 958 килограммов горюче-смазочных материалов, а также канистры и емкости для перевозки похищенного топлива. Всего с предприятия РЖД похищено свыше 5 т дизельного топлива и более 600 литров моторного масла.



В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 160 УК РФ, части 5 статьи 33, статье 160 УК РФ, пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ.



Расследование уголовных дел завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.