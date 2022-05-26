В Челябинской области полиция направила в суд дело о хищении дизтоплива работниками станции Бердяуш на сумму более 300 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 13.02.2023. В Челябинской области следователи линейного отдела полиции завершили расследование многоэпизодного уголовного дела. Шестерых работников топливной базы, расположенной на станции Бердяуш, обвинили в похищении дизельного топлива и дизельного моторного масла. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 300 тыс. руб., сообщает УТ МВД Росси по Уральскому федеральному округу.
Сотрудники ведомства проводили оперативно-розыскные мероприятия в мае 2022 года на станции Бердяуш. Задержать злоумышленников удалось на станции Златоуст.
Установлено, что житель Челябинской области был начальником базы топлива на станции Бердяуш и с октября 2021 по май 2022 года не один раз присваивал дизельное топливо и моторное дизельное масло, принадлежащее ОАО «РЖД», а затем продавал. Начальнику было известно, что при производстве замеров топлива в холодное время года образуются неучтенные излишки топлива и масла. Этот избыток он в дальнейшем и реализовывал.
Продавать добытую дизельную продукцию помогали пятеро работников топливной базы. Они заливали украденное в канистру, вывозили и передавали покупателям. Деньги от сбыта железнодорожного имущества тратили на свои нужды.
В ходе следствия оперативники изъяли 958 килограммов горюче-смазочных материалов, а также канистры и емкости для перевозки похищенного топлива. Всего с предприятия РЖД похищено свыше 5 т дизельного топлива и более 600 литров моторного масла.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 160 УК РФ, части 5 статьи 33, статье 160 УК РФ, пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ.
Расследование уголовных дел завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
УрБК, Челябинск, 26.05.2022. На станции Челябинск-Главный 25 мая произошла утечка опасного груза — дизельного топлива — ...22.09.2020 В Златоусте члена ОПГ осудили за хищение дизельного топлива на ЮУЖД на сумму 8 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.09.2020. Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении члена ...10.03.2017 На станции Шарташ произошла утечка дизельного топлива из железнодорожной цистерны
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2017. На станции Шарташ вечером 9 марта обнаружена утечка дизельного топлива из ...18.07.2014 На станции «Невьянск» задержаны двое сотрудников СвЖД по подозрению в краже дизельного топлива
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2014. Сотрудники линейного отдела МВД России на станции «Нижний Тагил» раскрыли кражу ...25.03.2014 На железнодорожной станции Косулино произошла утечка дизельного топлива
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2014. Сегодня утром в городском округе Верхнее Дуброво произошла утечка дизельного топлива ...