Лучшим ледовым катком Екатеринбурга горожане выбрали «Юность»

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Жители Екатеринбурга сделали свой выбор в ходе голосования за лучший каток в столице Урала. Победителем стало ледовое поле на стадионе «Юность», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
За «Юность» свои голоса отдали 40% респондентов, участвовавших в опросе на платформе «Активный Екатеринбург».
На втором месте каток «Северное сияние» в ЦПКиО с 22% голосов, на третьем — площадка при «Екатеринбург Арене», набравшая 12%. Далее следует каток в Преображенском парке — 8% голосов. Также 5% набрали катки, располагающиеся во дворах уральской столицы, а площадки у ТРЦ «Радуга-Парк» и ТЦ Veer Mall — по 2% голосов. При этом 10% горожан заявили, что не катаются на коньках.
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