В России за 2022 год производство алкоголя увеличилось почти на 10%

УрБК, Москва, 16.01.2023. В России производство алкоголя в 2022 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 9,8%, до 199,5 млн декалитров. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.



Производство спиртных напитков крепостью более 9% увеличилось до 115,3 млн дал (плюс 8,4%). Изготовление водки выросло до 84,05 дал (плюс 4%), а коньяка — до 8,8 млн дал (плюс 10,5%) в сравнении с 2021 годом.



Производство винодельческой продукции в январе-декабре поднялось до 32,6 млн дал (плюс 9,7%). Также за 12 месяцев до 16,1 миллиона дал (плюс 25,2%) вырос объем игристых вин. Наибольший показатель увеличения производства пришелся на ликерные вина (плюс 442,5%) в сравнении с прошлогодними данными федеральной службы.



Всего в РФ в этот период было произведено 18,9 млн дал слабоалкогольной продукции, что на 25,4% больше, чем за 2021 год.