В Екатеринбурге официально утвердили новую стоимость квадратного метра жилья в размере 92 тыс. 721 рубля

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Екатеринбурге официально утверждена новая средняя стоимость квадратного метра жилья в размере 92 тыс.721 руб. Ранее она составляла на 0,3% меньше.



Об этом сказано в постановлении «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», на I квартал 2023 года».



Стоит отметить, что средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 103,3 тыс. руб. за кв. метр.