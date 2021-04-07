В Екатеринбурге официально утвердили новую стоимость квадратного метра жилья в размере 92 тыс. 721 рубля

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Екатеринбурге официально утверждена новая средняя стоимость квадратного метра жилья в размере 92 тыс.721 руб. Ранее она составляла на 0,3% меньше.
Об этом сказано в постановлении «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», на I квартал 2023 года».
Стоит отметить, что средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 103,3 тыс. руб. за кв. метр.
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