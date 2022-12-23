Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 103,3 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. По состоянию на 9 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 103 тыс. 333 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель увеличился на 0,1%, за месяц — на 0,8%.