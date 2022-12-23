УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 103,3 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 9 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 103 тыс. 333 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель увеличился на 0,1%, за месяц — на 0,8%.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 12:25 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 103,3 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. По состоянию на 9 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

23.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 102,7 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 19 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. ...

23.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 102,7 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. По состоянию на 19 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

19.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 102,5 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 12 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. ...

19.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 102,5 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. По состоянию на 12 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (170)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18