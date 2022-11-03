Мошенники похитили у свердловчанки более 1 млн рублей под предлогом инвестиций в газодобычу

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Невьянский» возбудили уголовное дело по факту мошенничества после обращения местной жительницы, которая под предлогом инвестиций в газодобычу отдала мошенникам личные сбережения и заемные средства. Общая сумма ущерба составила 1 млн 132 тыс. 927 руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Так, потерпевшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что на зарубежном видеохостинге увидела рекламу об инвестициях в добычу газа. Женщина оставила заявку, после чего с ней связались мошенники. Они предложили женщине вложить личные средства, а затем и оформить кредиты, чтобы получить больше прибыли. Увидеть, как растет ее прибыль, женщина могла через приложение на смартфоне, которое ей предложили установить злоумышленники.



Однако после перевода значительной суммы денег мошенники перестали выходить на связь, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы. По данному факту следственным отделом в отношении неустановленного лица возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».