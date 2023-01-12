Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро вырос на 32 коп.

УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 20,31 коп., до 67,57 руб., евро вырос на 32,23 коп., до 73,11 руб.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2023 года. Курс долл. ...12.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2023 года. Курс долл. ...11.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2023 года. Курс долл. ...10.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2023 года. Курс долл. ...11.01.2019 Официальный курс доллара США вырос на 5,62 коп., евро снизился на 8,23 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2019 года. Курс долл. ...