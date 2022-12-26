Полиция призывает екатеринбуржцев сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Екатеринбурге жители смогут получить выплату в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, если обратятся в местный отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.



Так, в комиссии по категорированию оружия соответствующего территориального органа установили сумму денежных начислений для указанных видов оружия.



Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы и прочие виды) за 1 шт. — 4 тыс. 500 руб.



Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом за 1 шт. — 3 тыс. 300 руб.



Изделия, содержащие взрывчатые вещества (гранаты, мины, артиллерийские снаряды), за 1 шт. — 2 тыс. 600 руб.



Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие за 1 шт. — 2 тыс. руб.



Оружие самообороны, газовое оружие за 1 шт. — 1 тыс. руб.



Также на сайте Управления МВД России в Екатеринбурге можно посмотреть весь список видов оружия, при сдаче которого полагается денежное вознаграждение.