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Полиция призывает екатеринбуржцев сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Екатеринбурге жители смогут получить выплату в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, если обратятся в местный отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Так, в комиссии по категорированию оружия соответствующего территориального органа установили сумму денежных начислений для указанных видов оружия.

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы и прочие виды) за 1 шт. — 4 тыс. 500 руб.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом за 1 шт. — 3 тыс. 300 руб.

Изделия, содержащие взрывчатые вещества (гранаты, мины, артиллерийские снаряды), за 1 шт. — 2 тыс. 600 руб.

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие за 1 шт. — 2 тыс. руб.

Оружие самообороны, газовое оружие за 1 шт. — 1 тыс. руб.

Также на сайте Управления МВД России в Екатеринбурге можно посмотреть весь список видов оружия, при сдаче которого полагается денежное вознаграждение.

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