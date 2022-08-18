В Челябинске средняя цена комнаты составляет 620,8 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 13.01.2023. В Челябинске средняя цена комнаты составляет 620 тыс. 781 руб., что на 12,3% больше показателя прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



С этим результатом Челябинск занял 57-е место рейтинга среди 70 городов РФ. В среднем по стране стоимость комнаты составила 1 млн 100 тыс. 510 руб., за год увеличившись на 13%.



По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, что касается динамики цен на объекты данного формата, то в целом она повторяет динамику на «вторичке», где средняя цена квартиры за прошлый год увеличилась на 11,2%. Он считает, что в следующем году рост цен на комнаты будет находиться в рамках инфляции или чуть ниже, а при самом неблагоприятном развитии событий в экономике страны ожидается снижение цен.